Israele-Hamas | la battaglia nelle tenebre dei tunnel Uno trovato sotto l’ospedale

(Di lunedì 20 novembre 2023) La lotta tra, che si manifesta in superficie, è solo un frammento di una guerra più ampia sotterranea. L'obiettivo principale dell'esercito israeliano è individuare e distruggere il complesso sistema di, gallerie e bunker in cui i vertici disi rifugiano e prendono decisioni cruciali. Una sfida considerata quasi insormontabile, ma ora un'insolita soluzione emerge: allagare questa rete sfruttando l'acqua del Mediterraneo.Con più di 150 ingressi aiscoperti nel corso delle operazioni, l'esercito israeliano sta intensificando gli sforzi per eliminare questa infrastruttura cruciale. L'area a nord di Gaza City, la prima ad essere coinvoltaoperazioni, è di particolare interesse per, poiché costituisce una via diretta alla ...

Israele-Hamas - trattativa per ostaggi : accordo mai così vicino

Israele-Hamas - trattativa per ostaggi : accordo mai così vicino

Una delegazione dei Paesi musulmani è in Cina per fermare il conflitto Israele-Hamas

Israele, il partito del ministro Ben - Gvir propone la pena di morte per i terroristi. Insorgono le famiglie degli ostaggi

Ciascuno dei terroristi diè un altro Eichmann. Ognuno di loro deve salire sulla forca. I terroristi che sono venuti qua avevano l'intento di umiliare, nel contesto di una visione che ...

Vicino accordo ostaggi, fonti palestinesi: “Tregua già oggi”. LIVE Sky Tg24

Israele - Hamas, le news di oggi. Gaza, i neonati prematuri evacuati in Egitto. Raid su ospedale indonesiano a Gaza: 8 ... la Repubblica

Israele, i parenti degli ostaggi contro la pena di morte per i terroristi: «Compromette le trattative con Hamas»

Non c’è pace per le famiglie israeliane degli ostaggi di Hamas. Oggi – durante un dibattito sulla pena di morte , tenuto nella commissione parlamentare per la sicurezza nazionale su iniziativa del par ...

Israele, il partito del ministro Ben-Gvir propone la pena di morte per i terroristi. Insorgono le famiglie degli ostaggi

I terroristi non meritano di vivere, proprio come i nazisti. Con questa motivazione Otzma Yehudit, il partito di estrema destra del governo Netanyahu guidato dal controverso ministro per la Sicurezza ...