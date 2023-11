Ischia e Procida | alcol e droga nella serata isolana

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sotto il controllo dei Carabinieri: Ebbrezza, molestie e reati svelati durante ladi vigilanza tra. Denunce inevitabili Ladi controlli sulle isole diè iniziata in una pizzeria di Serrara Fontana. I carabinieri della compagnia ischitana erano in una delle sale, non per cenare ma per contenere l’ebbrezza di una donna di origini russe. Evidentemente ubriaca, la 54enne si è intrattenuta tra i tavoli, importunando i clienti. La donna è stata accompagnata fuori e denunciata. Ancoraa sciogliere i freni di un pregiudicato romeno di 43 anni.Mutuando il comportamento della donna russa, ha molestato i clienti di una tabaccheria in via verde, nel comune di Forio. Il risultato è stato lo stesso, per lui una ...