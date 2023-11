interpellanza contro la leghista Matone Bonelli fuori controllo; usano Giulia per colpire la maggioranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) La sinistra trova tutti i modi possibili per trasformare la tragedia diCecchettin come arma politicail governo. E ora vuole portare in Parlamento una interrogazioneSimonetta, deputata della Lega. "Occuparsi di femminicidio non è di destra e né di di sinistra, dice Mara Venier oggi a Domenica In su la Rai, ma a parlarne invitano due deputate delladi destra: Rita Dalla Chiesa e Simonetta", esordisce in una nota Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. E già su queste parole ci sarebbe da discutere. Ma il rossoverde va ben oltre. Simonetta, deputata della Lega, sottolinea, "interviene e senza alcun dubbio afferma che ...