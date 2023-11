Inter | Deschamps elogia Thuram | 'E' diventato un cecchino'

Thuram: 'Inter club importante, cresco su tutti i livelli. Mbappé...'

... da esterno offensivo al Borussia Monchengladbach a nove fondamentale per l'e la Francia . L'...- 'insiste sul fatto che bisogna essere devastanti sotto porta, finire le ...

Inter, anche Deschamps si gode Thuram: "Ora è diventato un cecchino" TUTTO mercato WEB

Deschamps: “Thuram Buona partita, non era semplice per lui. Ora ha bisogno di…” fcinter1908

Inter, arriva la chiamata ‘alle armi’: scelta a sorpresa di Inzaghi

Tra una settimana l’Inter scenderà in campo per affrontare la Juventus, una partita che non è mai come le altre. L’Inter sta vivendo un ottimo momento in questa fase della stagione con il primo posto ...

QUI INTER - Thuram: "Gioco in una squadra importante. Sto diventando un altro giocatore"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Telefoot in cui si è raccontato parlando della sua esperienza all'Inter e del rapporto con il ...