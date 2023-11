Inter | contro la Juventus due certezze dal primo minuto – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’affronterà questa domenica lain una partita molto importante per il futuro in campionato. Simone Inzaghi riparte da duesecondo Andrea Paventi da Sky Sport. COPPIA – L’riparte dalle sue duein questa prima parte di stagione: Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Simone Inzaghi darà fiducia alla coppia che ha fatto tanto bene in Italia e in Europa in vista della partitala. L’argentino tornerà più tardi dagli impegni con l’Argentina, non dovrebbe però essere in dubbio la sua presenza. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic partiranno dalla panchina, ma l’austriaco sta ritornando al top della forma dopo i minuti accumulati in Nazionale.-News - Ultime notizie e calciomercato- ...