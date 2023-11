Intelligenza artificiale | Microsoft recluta l’ex capo di Open AI | cosa sta succedendo?

(Di lunedì 20 novembre 2023) Colpi di scena e repentini giri di poltrone nell’intricata vicenda che vede protagonisteAI e. Sam Altman, silurato venerdì sera dal Board diAI, dirigerà il nuovo team didi(dove ad aspettarlo troverà Greg Brockman, a sua volta membro del consiglio di amministrazione e cofondatore diAI, che aveva l’azienda la scorsa settimana). A dare l’annuncio, l’Ad di, Satya Nadella in un tweet mentre, contestualmente,AI ha comunicato che il nuovo Ceo sarà Emmet Shear, ex numero uno di Twitch.diAI “Siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia ...

Sam Altman guiderà l’intelligenza artificiale di Microsoft

Sam Altman guiderà il nuovo team di intelligenza artificiale di Microsoft. Il 18 novembre il cofondatore di OpenAI era stato estromesso dalla sua startup.

