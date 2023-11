“Intel Core i5-1240P | Specifiche | Prestazioni e Utilizzo Multifunzionale

Leggi su windows8.myblog

(Di lunedì 20 novembre 2023) Certamente, ecco un articolo relativo all’i5-i5-: Versatilità e Performance per i Portatili di Fascia Media L’i5-, parte della famiglia Alder Lake dei processori, si afferma come una soluzione versatile per i laptop di fascia media. Lanciato nel 2022, questo processore mobile presenta una configurazione con 12, tra cui 4 Performance-e … ?