Infortunio Lindstrom in Nazionale | Ansia per il Napoli Le ultime

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 novembre 2023) Jesper, esterno del, si infortuna durante la partita di qualificazione ad Euro 2024 tra Irlanda del Nord e Danimarca. Preoccupazione per le condizioni del giocatore. Notizie calcio– Momenti di apprensione in casa: Jesper, esterno danese del club azzurro, è stato costretto a lasciare il campo durante la partita di qualificazione ad Euro 2024 tra Irlanda del Nord e Danimarca. Il giocatore, partito titolare nell’undici biancorosso, ha dovuto abbandonare il match al 56° minuto a causa di un. La situazione è motivo di preoccupazione per il tecnico Walter Mazzarri, che attende aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Al momento non sono ancora chiare le implicazioni dell’e quanto tempo ...