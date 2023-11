Infortuni Atalanta | novità sulle condizioni di Ruggeri | De Ketelaere | Scalvini e Palomino

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) La situazione in casaper quanto concerne gli: daa Defino ae JoséOggi l’è ritornata ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia, e ci sono delleper quanto riguarda la situazione: in particolar modo nei confronti di, De, Toloi, Kolasinac, Holm e. CDK: in parte lavoro individuale e in parte in gruppo: in parte lavoro individuale e in parte in gruppoKolašinac: in parte lavoro individuale e in parte in gruppoHolm: in parte lavoro individuale e in parte in gruppoToloi: lavoro individuale in campo: ...