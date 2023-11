Influenze | il modo migliore per difendere gli anziani | tutti i consigli

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Di questi tempi il tema centrale in quanto alla salute riguarda la possibilità di sottoporsi al vaccino antinfluenzale. La situazione. Nel nostro paese, il rapporto degli over 60 con il vaccino antinfluenzale non è certo dei migliori. Nonostante le tante raccomandazioni del Ministero della Salute, in merito all’opportunità per chi supera quella specifica età di sottoporti allo stesso trattamento. La metà di questo target di popolazione non ha accesso al vaccino oppure semplicemente non riceve la dose. Il gruppo di esperti che studia il da farsi – informazioneoggi.it Nel frattempo, alla Camera, si riunisce uno specifico board formato da esperti in igiene, sanità pubblica e geriatria proprio per garantire la più ampia copertura possibile per quel che riguarda lo stesso vaccino antinfluenzale. Il tutto nasce, come al solito, parliamo delle problematiche specifiche, da questioni di ...