(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo non partire da un pensiero ai diritti negati, a partire dasotto le bombe ae sono ancorada". Così Ellyall'iniziativa al Nazareno 'e adolescenza. Stare dove cresce il futuro'. "Non è possibile continuare a vedere cadere le bombe sulle scuole, sugli ospedali, sulle ambulanze. Serve un cessate il fuoco umanitario" a

Infanzia : Schlein - 'per disagio giovani no solo repressione - sì a prevenzione e educazione'

Ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, uccisa dal patriarcato

In queste ore la segretaria dem Ellyè tornata a ripetere la necessità di fare un " passo ... Basti pensare al potenziale dell'educazione all'affettività che già dall'contribuirebbe ...

Iniziativa “Infanzia e adolescenza. Stare dove cresce il futuro” con ... Partito Democratico

Infanzia: Schlein, ‘governo si accanisce contro bambini, l’ultima sul carcere’ La Sicilia

Infanzia: Schlein, 'giornata dedicata a bimbi di Gaza e a quelli rapiti da Hamas'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo non partire da un pensiero ai diritti negati, a partire da quelli sotto le bombe a Gaza e sono ancora rapiti da Hamas". Così Elly Schlein all'iniziativa al Na ...

Infanzia: Schlein, 'governo si accanisce contro bambini, l'ultima sul carcere'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Il Pd non si sveglia oggi" sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza ma "abbiamo una difficoltà in più in questa legislatura e ce ne siamo accorti. L'ultima è il no allo s ...