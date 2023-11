Infanzia | Ronzulli | ' non è privilegio ma diritto per cui lottare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Ai bambini ucraini, israeliani, palestinesi, ai bambini costretti a vivere l'orrore delle guerre e della violenza, vengono rubate intere stagioni della loro vita, forse le più belle, sicuramente quelle più formative: l'e l'adolescenza, che devono essere unper il quale, non un. Ricordiamolo oggi, in questa giornata mondiale dedicata a loro. Ricordiamolo sempre”. Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'e dell'Adolescenza.