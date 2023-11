Indicata da Forbes tra le donne più potenti al mondo che plasmeranno il futuro del cibo | Cittone è tra le ospiti eccellenti del Women Economic Forum che si apre oggi | per la prima volta in Italia | a Roma fino al 23 novembre Ci ha parlato di 7 sfide per il futuro | che corrispondo a 7 comportamenti che ciascuno di noi può adottare

Marina Berlusconi : " Papà era un uomo affamato di vita e di amore "

(Marina, 57 anni, è statada "" e "Fortune" come una delle donne più influenti del mondo. Dal 2008 è sposata con Maurizio Vanadia, già primo ballerino della Scala, e ha due figli: ...

Carne coltivata e futuro del cibo, intervista con Sharon Cittone Io Donna

Oltre 11 milioni di italiani non sanno nulla sulla Legge di Bilancio 2024 Forbes Italia

New reports show the distressing reality of violence against trans people worldwide

This year’s Trans Murder Monitoring report identified 321 trans and gender-diverse people killed around the world over the past year. Trans women and trans-feminine people made up the vast majority of ...

Is It Time To Buy Renewable Energy Stocks

The Barron's lead story details the difficulties that have the industry is working through. Timing techniques point to March as the earliest possible time for a low.