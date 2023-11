Incubo per Cristina Plevani | Notte Al Pronto Soccorso!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Grande paura per, ex vincitrice del Grande Fratello. La donna ha trascorso laalSoccorso a causa di un forte dolore al petto. Fortunatamente si è scoperto che non era nulla di grave. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram dopo essere tornata finalmente a casa. Ecco cosa è successo!corre alSoccorso: ecco cosa è successo Poche ore fa, prima vincitrice del Grande Fratello, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in ospedale. Laha poi raccontato cosa le è successo. Lei stessa ha ammesso di essersi molto spaventata dopo aver accusato un dolore al petto. Il tutto è accaduto circa 24 ore fa dopo una cena con degli amici. Lì per lì non si è ...