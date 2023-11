Incidente sul lavoro a Roma | operaio muore schiacciato da un macchinario

(Di lunedì 20 novembre 2023)sul, mortoda un. Sul posto sanitari de 118 e Carabinieri. Ecco le prime informazioni. Dramma stamattina nella Capitale dove unè mortoda un. Ancora pochissime le informazioni in merito all’accaduto: stando a quanto si apprende l’uomo stava lavorando in Via Ludovisi quando si è consumata la tragedia. Sul posto sono presenti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione divia Vittorio Veneto unitamente ai colleghi della compagnia diCentro. Accertamenti in corso per ricostruire quanto accaduto. su Il Corriere della Città.

Grave Incidente Blocca il Traffico sull'A14 in Abruzzo per Tre Ore

Incidente sul lavoro, muore un operaio al centro di Roma

Tragedialavoro al centro di Roma. E' accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da un ...

Incidente sul lavoro al Merlata Bloom Milano: uomo grave MilanoToday.it

Ll dolore di Roberta Capua: mamma Marisa Jossa è morta

"Ciao mamma", scrive la conduttrice dando notizia della scomparsa della donna che come lei fu Miss Italia nel 1959. Tantissimi i messaggi di condoglianze.

Incidenti, sosta selvaggia e troppi pericoli Il sindaco: «Lavoriamo a una soluzione»

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri per i ... ripristinando la normale viabilità. L'incidente ha riportato in auge il problema della viabilità in quella zona. A sollevarlo, in una ...