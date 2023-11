Incidente stradale sulla Monti Lepini | Latina piange la scomparsa di Terenzo Ritarossi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023)è in lutto per la perdita di, un uomo di 55 anni che ha perso la vita in un tragiconella serata di ieri, domenica 19 novembre. La drammatica coincidenza ha colpito la città nel giorno dedicato alla commemorazione delle vittime della strada, riaccendendo l’attenzionecrescente preoccupazione per gli incidenti stradali nella provincia pontina.: perde la vitaL’fatale è avvenuto all’altezza del chilometro 47, nel territorio di, tra Borgo San ...