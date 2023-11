Incidente stradale in Spagna | morta una studentessa bresciana e la coppia che la stava ospitando

(Di lunedì 20 novembre 2023) Guia Moretti –di 17 anni – èsabato 18 novembre in unin. Anche la– di 56 e 57 anni – che laper il suo anno all’estero ènell’impatto. A dare la notizia il quotidiano “Bresciaoggi”. Quel giorno lae Guia sino dirigendo a Madrid, quando si sono scontrati con un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori: la giovane è stata estratta ancora viva dall’auto, ma i medici poco dopo hanno dichiarato il decesso. Sulla dinamica dell’sono al lavoro le autorità spagnole: tra le ipotesi quella che una delle due macchine viaggiasse a una ...

