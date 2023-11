In Sicilia arriva la terapia contro il colesterolo due volte all' anno

(Di lunedì 20 novembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Innel 2020 sono stati registrati circa 19.000 decessi provocati dalle malattie cardiovascolari, tra cui quelle ischemiche e cerebrovascolari, che rappresentano il 34% del totale dei decessi.I cittadinini che soffrono di dislipidemie sono oltre 800.000 di cui circa il 40% è trattato con terapie ipolipemizzanti e circa il 50% di questi sono pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto alto. La colesterolemia LDL (LDL-C) è il principale fattore modificabile per la riduzione del rischio cardiovascolare, come dimostrato da decenni di esperienza di studi clinici che hinequivocabilmente evidenziato il suo ruolo causale nel determinare la malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD). L'aumento della colesterolemia LDL prolungato nel tempo, infatti, può determinare la formazione della placca ...

Meteo : in Italia forte maltempo fino a domenica. Previste piogge intense dalla Toscana fino a Calabria e Sicilia. Poi arriva la tempesta Domingos

Sicilia : al concorso per forestali arriva primo il figlio dell’ex capo che ha nominato la commissione

Concorso per forestali in Sicilia - candidato arriva primo e risponde correttamente a tutte le domande : ma una era impossibile

Sicilia - al concorso per forestali arriva primo il figlio dell'ex capo che ha scelto la commissione

Pioggia su Calabria e Sicilia nel fine settimana - l'estate di San Martino arriva in ritardo

Sicilia - l’ospedale sulle Madonie chiude i reparti perché senza medici. L’unico che arriva è condannato in I grado per violenza sessuale

Previsioni meteo: in arrivo il ciclone invernale

Giovedì il cicloneal sud Il ciclone nella giornata di giovedì scenderà ulteriormente e raggiungerà la. In questa giornata ci saranno condizioni di intenso maltempo proprio sull'isola, ...

Colesterolo, arriva in Sicilia terapia con 2 somministrazioni all'anno ... Il Sole 24 ORE

Sicilia, l’ospedale sulle Madonie chiude i reparti perché senza medici Il Fatto Quotidiano

Meteo, il ciclone invernale si abbatte sull'Italia: piogge abbondanti, venti forti e neve. Quando arriva e dove

È già ben visibile dalle immagini satellitari il profondo vortice di bassa pressione con minimo sulla Scozia che nel suo progressivo spostamento verso la Germania ...

In arrivo un ciclone invernale,piogge e venti forti al Centrosud

ROMA, 20 NOV - Colpirà inizialmente il Centro, per poi toccare anche il Sud, il ciclone invernale in arrivo domani dalla Scozia. Sarà in queste parti dell'Italia, informa il direttore de 'iLMeteo.it' ...