In Sardegna fiumi di hashish dalla Spagna e cocaina da fornitori albanesi | 40 arresti

(Di lunedì 20 novembre 2023) AGI - Quaranta misure cautelari firmate dal gip, tra carcere (22) edomiciliari (18), per associazione per delinquere specializzata nel traffico di droga: 29 provvedimenti restrittivi riguardano italiani (domiciliati infra le province di Sassari, Cagliari e Nuoro), il resto cittadinie spagnoli, quasi tutti residenti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo.Sono alcuni dei numeri dell'operazione antidroga 'Family and Friends', messa a segnoDda di Cagliari che ha stroncato un traffico dida una tonnellata l'anno e anche diverso la. È di circa 15 milioni di euro l'anno il giro d'affari gestito dal gruppo. Nel corso di decine di perquisizioni i carabinieri hanno trovato e ...