In Onda | Tomaso Montanari | “Israele pensa di risolvere il problema eliminando alla radice il popolo palestinese?” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il profè intervenutotrasmissione "In" per discutere della guerra in corso trae Hamas. L'accento della discussione è posto sul genocidio di Gaza ed il rettore dell'università per stranieri di Siena si pone un dubbio: "È legittimo chiedersi se a Gaza sia in atto q