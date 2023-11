In Italia femminicidi in calo La verità di Sallusti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin si parla della situazione ine della condizione delle donne anche nel nostro Paese. Anche a questo è stata dedicata la puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 20 novembre su Rete4. Ospite in collegamento è stato il direttore de Il Giornale, Alessandro, che ha evidenziato un dato che farà certamente discutere. “Ilo è una cosa orribile ma insono ine in cima alla classifica drammatica ci sono Paesi del nord Europa che hanno modelli opposti al patriarcato - ha detto Alessandro- Se tutti siamo colpevoli nessuno è colpevole".