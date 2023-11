(Di lunedì 20 novembre 2023) Ultime notizie Imuscattanoimporto. Imu: la tassa sulla proprietà degli immobili e l’imposta riguardante la raccolta dei rifiuti i balzelli principali tra quelli applicati a chi detiene un immobile in Italia. Esistono dei casi per cui scatta l’dal versamento o comunque unadell’importo per unanon “abitazione principale”? Una panoramica sull’argomento. ImuscattanoImu...

Le prime 6 novità della riforma fiscale al via ora subito e nel 2024 ufficialmente e le prossime in arrivo

... revisione delle disposizioni per accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi; modifiche per tasse locali, come; riduzione della ritenuta d'acconto per i lavoratori ...

Imu tari seconda casa: quando non si paga Esenzione e riduzione (aggiornamento 20 NOVEMBRE) Termometro Politico

"Più recupero di evasione da Tari e Imu, più introiti dalle multe ... piacenzasera.it

Porto Cesareo: vinto causa IMU 2017

Porto Cesareo vince causa in tema di I.M.U. 2017 Con un’interessante sentenza comunicata in data odierna la C.G.T. di Primo Gradi di Lecce – Giudice Monocratico – in accoglimento di tutte le eccezioni ...

Fermo, baratto amministrativo: pubblicato il bando che va incontro a cittadini in difficoltà

FERMO – Pubblicato sulla home page del sito comunale www.comune.fermo,it (in allegato screenshot) l’avviso sul baratto amministrativo, opportunità che dà modo ai cittadini in difficoltà con le tariffe ...