Immissioni in ruolo docenti | su 50 807 posti autorizzati | 43 430 stabilizzazioni | oltre 11mila da GPS I fascia sostegno Circa 30mila i posti per i concorsi I dati ministeriali

Immissioni in ruolo - D’Aprile (Uil Scuola) : “Bisogna utilizzare tre canali - organico di sostegno - graduatorie Gps e idonei dei concorsi già fatti”

Immissioni in ruolo Veneto : 2.475 docenti assunti su posti comuni - 873 su sostegno. 915 gli ATA in ruolo. I dati per provincia 2023-24