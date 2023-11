Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) L'ultima follia della Cgil di Maurizio Landini: “L'emergenza Covid non è finita”. Curioso emendamento presentato alla Manovra in Senato: “Assunzioni nella polizia locale per il perdurare della pandemia”. Per la Cgil siamo ancora nell'emergenza e i vigili devono controllare.