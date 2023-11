Iliade | “Il gioco degli dèi” | al Donizetti incontro con Alfredo Viscomi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Bergamo. Mercoledì 22 novembre è in programma alla Sala della Musica “Tremaglia” del Teatro(alle 17.30; ingresso libero fino a esaurimento posti) il primo dei tre incontri che precedono le rappresentazioni di. “Ildèi”, lo spettacolo che Alessio Boni e Iaia Forte porteranno in scena a Bergamo in prima nazionale dal 12 al 18 dicembre, in apertura della Stagione di Prosa 2023/2024 della Fondazione Teatroe in prossimità della chiusura ufficiale di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”. Il ciclo di incontri, rivolti al pubblico e in particolare agli studenti che poi assisteranno allo spettacolo, prede avvio con l’intervento del professor, docente di latino e greco presso il Liceo Classico “Paolo ...