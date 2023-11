Ilary Blasi | il documentario girato di nascosto a Francesco Totti Il regista | «Realizzato in fretta e furia»

''Elodie è la zia di mia figlia'': Diletta Leotta parla del rapporto con la 'sorella' cantante

... anticipazioni sul documentario dia pochi giorni dall'uscita, ecco cosa sappiamo

"Unica", il docufilm sul divorzio tra Ilary Blasi e Totti su Netflix: «Ora parlo io». Non ci sono i figli ma le sorelle sì - Il video Open

Ilary Blasi su Netflix, il regista: "Girato di nascosto da Totti, ecco cosa dirà" Corriere dello Sport

Grande Fratello, cambio programmazione Mediaset: il reality anche di sabato dal 2 dicembre

Cambio programmazione per il Grande Fratello nella fascia serale di Canale 5 durante il mese di dicembre. Il raddoppio per il Reality Show è confermato, ma il secondo giorno di messa in onda non sarà ...

Ilary Blasi, il docufilm su Netflix: “Girato di nascosto da Totti”

Il 24 novembre su Netflix uscirà il docufilm incentrato su Ilary Blasi, Unica, e a proposito di questo Tommaso Deboni, regista della pellicola, ha svelato a Il Messaggero che sarebbe stato girato “vel ...