Il ‘virus FIFA’ fa esplodere il calcio | i giocatori infortunati durante la sosta delle Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 novembre 2023) 2023-11-20 11:40:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: EQuesta finestra di selezione è in corso un vero disastro per ie le loro società. Le squadre vedono come rimangono senza le loro stelle per molti mesi, così come sono il caso del Barcellona con Gavidopo essersi lasciati nelle partite con le rispettive. Gavi, Vinicius, Haaland, Camavinga, Zaïre-Emery, Onana, Oyarzabal, Bastoni, Ter Stegen e Memo Ochoa Hanno visto come indossare le maglie della propria nazione si è concluso con una pausa inaspettata e indesiderata della stagione. E la cosa peggiore è che questa pausa internazionale non è ancora finita. Tra lunedì e martedì si giocano 14 partite inter, con squadre come Inghilterra, Croazia, Italia, Olanda e Francia che gareggiano ...