Il tumore del colon retto potrà essere diagnosticato e curato in modo più efficace grazie all' intelligenza artificiale nei programmi di screening e una chirurgia sempre meno invasiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) - In Italia questorappresenta la patologia oncologica più frequente su tutti i tumori diagnosticati, si colloca al secondo posto come causa di morte oncologica sia per gli uomini che per le donne 20 novembre 2023 - Negli ultimi anni sono state numerose le novità apportate dalla tecnologia in ambito oncologico. Neldelsi sta assistendo dalla fase diagnostica alla fase terapeutica a progressi inimmaginabili fino a qualche anno fa. Si pensi alla radiomica che consente di analizzare un enorme quantità di immagini ricavate da TAC e risonanza magnetica attraverso l'per predire se unpossa rispondere con successo oa una determinata terapia. All'applicazione ...