(Di lunedì 20 novembre 2023) L'azienda non tornerà più nella struttura di via Lucchese avvolta dalle fiamme. Il presidente Franco Iorio: 'orgoglioso della risposta del mio team. A breve nomineremo un perito di parte per una ...

Il rogo e la conta dei danni. Timenet lascia la sede e ora cerca un immobile: 'Ci sono già proposte'

L'azienda non tornerà più nella struttura di via Lucchese avvolta dalle fiamme. Il presidente Franco Iorio: 'Sono orgoglioso della risposta del mio team. A breve nomineremo un perito di parte per una ...

Il rogo e la conta dei danni. Timenet lascia la sede e ora cerca un ... LA NAZIONE

Conta dei danni in Ogliastra dopo i roghi: decine di ettari in fumo Sardegna Live

Incendio a Empoli, rientrato l’allarme. I risultati dell’analisi di Arpat

Empoli (Firenze), 20 novembre 2023 – Sette veicoli e una svariata quantità di pneumatici andati a fuoco, ma l’allarme ora è rientrato. E’ il risultato dell'indagine di Arpat dopo l’incendio che si è ...

Il rogo e la conta dei danni. Timenet lascia la sede e ora cerca un immobile: "Ci sono già proposte"

L’azienda non tornerà più nella struttura di via Lucchese avvolta dalle fiamme. Il presidente Franco Iorio: "Sono orgoglioso della risposta del mio team. A breve nomineremo un perito di parte per una ...