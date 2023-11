Il raduno dei terrapiattisti a Roma | il nuovo obiettivo? Fondare una religione dal nome ShinSekai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) La terra piatta non basta più. La nuova frontiera del terrappiattismo passa dalla, dall’alimentazione e dall’idea di uno Stato parallelo agli antipodi di quello presente. Questo è quello che racconta Repubblica dopo aver visitato il convegno dei “neomondisti” a. Un centinaio i partecipanti (20 euro cadauno, cifra democratica) e una manciata di collegati via Zoom per un serrato viavai di ospiti tra cui Gabriele Ceracchini, Sara Gamberoni, Giancarlo Infante e Adrian van Weereld. In realtà l’incontro della durata di nove (9!) ore ha avuto un titolo tra i più classici: Terrarum – Rivelazioni sulla forma della Terra! – Introducendo il culto di. Parentesi:non è solo un culto ma un signore, al secolo Gabriele Ceracchini, ospitato diverse volte a La Zanzara di Giuseppe Cruciani che ha ...