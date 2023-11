(Di lunedì 20 novembre 2023) «Stiamo proseguendo, insieme con il consulente capo progetto, il gruppo Parsons Trasporti, e il Comitato scientifico, della relazione dei progettisti. È in fase di completamento l’aggiornamento degli elaborati ambientali, assieme all’ analisiche dalle verifiche preliminari evidenzia risultati positivi . Sono, inoltre, ben avviati gli aggiornamenti per lo studio di...

CNA Lombardia : “Inaccettabile chiedere alle imprese lombarde di sottoscrivere un’assicurazione contro le calamità naturali. Sì allo stop a ogni ipotesi di spesa per il Ponte sullo Stretto per far fronte alle reali priorità del Paese”

La portaerei Usa in missione nel Mar Ionio

sfondo della guerra fra Israele ed Hamas le grandi potenze muovono pedine navali. Pare ... per giunta in servizio solo con la US Navy, i C - 2A possono essersi alzati solo daldella ...

Ponte sullo Stretto, Cannizzaro: “sia intitolato a Berlusconi” StrettoWeb

L’ultima trovata di Schifani: «Intitolare il ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi» MeridioNews - Edizione Sicilia

Lecce, inaugurato il Parco delle Cave di Marco Vito. Il ponte di Siza unisce passato e futuro della città

La storia delle cave è raccontata dalle incisioni, visibili sulle alte pareti che perimetrano il parco ... urbana e ambientale del parco con la realizzazione del ponte, che ha permesso di fatto ...

Il Ponte sullo Stretto e l’analisi dei costi-benefici

Uno dei prossimi importanti step nell’iter progettuale del collegamento stabile è l’aggiornamento dello studio risalente al novembre 2012. Gli economisti della Bocconi stimavano effetti positivi nella ...