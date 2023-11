Il neo Questore Trabunella | “Bisogna lavorare molto sulla prevenzione dei reati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il nuovo questore di Benevento, Giovanni Nunzio, si è insediato nella sue funzioni stamani presso gli Uffici di Via Raffaele De Caro. Nella stessa mattinata ha incontrato i giornalisti ed ha delineato le linee guida del suo mandato. Il questore ha indicato il suo lavoro come la lotta all'importazione della criminalità organizzata sul territorio locale; l'attenzione al fenomeno usura per la sua prevenzione e l'attenzione ai giovani. Il nuovo questore ha prestato in precedenza servizio ad Enna, come dirigente del Commissariato di Sarno e nelle Questure di Salerno ed Avellino. Nunzio ha sottolineato: "Mi aspetto di trovare una realtà sana. Il Sannio come l'Irpinia sono meno interessate da grossi fenomeni criminali. E' chiaro che noi abbiamo una ...