Il mostro serbo se lo è mangiato | rumors su Djokovic | perché Sinner è crollato

(Di lunedì 20 novembre 2023) Quando un tennista con la pistola incontra un tennista col fucile, quello con la pistola è un tennista sportivamente ko. La citazione tanto cara ai western di Sergio Leone illustra la fine che Jannikha fatto nell'atto conclusivo delle Finals torinesi 2023. Una sconfitta tagliente (6-3, 6-3) ma che non cancella minimamente i meriti acquisiti dal rosso di San Candido nel corso di una settimana che l'ha visto in finale nel torneo dei campioni, laddove mai prima d'ora un italiano era arrivato., quindi, come l'Inter dello scorso anno, giunto all'atto conclusivo della Champions dopo partite esaltanti e piegata solo dal City cannibale. Finale che ha reso da allora i nerazzurri più sicuri dei propri mezzi, come accadrà nel 2024 all'altoatesino che ormai ha raggiunto una grande consapevolezza di se stesso. Tornando a Jannik, al quale va inviato ...