Il modulo non è legge e Mazzarri deve fare quello in cui crede

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Walternoncommettere lo stesso errore di Garcia Questo periodo di pausa per le qualificazioni ad Euro 2024 il Napoli ha ritrovato Walter. Il tecnico toscano è tornato alle dipendenze di De Laurentiis dopo dieci anni per lui non memorabili. Nemmeno ha messo piede a Castel Volturno e il nuovo tecnico già è stato indirizzato verso uno specificotattico, il solito 4-3-3. A quanto pare, in casa Napoli l’esperienza non insegna nulla. Il problema principale di Rudi Garcia è stato solo uno,di aver accettato troppi compromessi col presidente. Tra questo il modo di schierare la squadra in campo è stato il più grosso errore commesso dal tecnico transalpino e da De Laurentiis. Il nuovo allenatore ha detto che ha studiato approfonditamente i campioni d’Italia della scorsa ...