Il Manchester United potrebbe dover attivare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro della stella per il trasferimento

(Di lunedì 20 novembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, illada 120didi Joao Neves se vuole ingaggiarlo dal Benfica poiché non ha intenzione di negoziare la sua vendita questo gennaio. Questo secondo l’esperto di notizie di mercato Fabrizio Romano, il quale afferma che il Man Utd ha esplorato Neves in diverse occasioni, ma probabilmente incontrerà difficoltà nel tentativo di portarlo all’Old Trafford in tempi brevi. Neves è protetto da unaenorme, proprio come quella che il Benfica aveva con Enzo Fernandez lo scorso gennaio, anche se ovviamente in quell’occasione alla fine abbiamo visto ...