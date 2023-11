Il Manchester United pianifica la mossa di gennaio per l’ex difensore centrale del Barcellona mentre Erik ten Hag cerca rinforzi difensivi | rapporto

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 novembre 2023) Breaking: Si prevede che ildarà la priorità all’acquisto di undi punta ae potrebbe sostituiredelJean-Clair Todibo. Loha un interesse di lunga data per Todibo e ha identificato il nazionale francese come obiettivo in estate, ma lanon è andata avanti dopo che Harry Maguire ha rifiutato un trasferimento di 30 milioni di sterline al West Ham. Todibo ha iniziato la sua carriera al Tolosa e si è unito alda adolescente, ma è stato rapidamente spostato nonostante un paio di prestazioni impressionanti per il club catalano. Dopo aver avuto un impatto minimo nei periodi in prestito allo Schalke e al Benfica, il ...