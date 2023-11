Il maglione dell' inverno? È morbido | lungo | XXL e rischioso I trucchi per non apparire trasandate

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 novembre 2023) Maschile e XXL. L’identikit delprotagonista’outfit in voga adesso: un knitd’antan, jacquard o tinta unita, che sembra rubato al guardaroba di lui. Che nell’Autunno-2023/2024 si riscopre più che mai femminile: basta sapere come abbinare il caldo protagonista di stagione per evitare die jeans: 5 abbinamenti per l’accoppiata perfetta ...