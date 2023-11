Il giudizio della Commissione Ue e il dilettantismo dell’Italia sulle concessioni balneari

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 novembre 2023) I risultati del tavolo tecnico istituito dal governo per la mappatura delle spiagge italiane non sembrano pertinenti e considerando gli elementi individuati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dal Consiglio di Stato, per laeuropea è evidente che quanto meno per una parte delle proprietà demaniali disponibili per le attività turistiche in cui sono rilasciate«esiste un elemento di scarsità». Non lascia spazio ad altre interpretazioni il parere motivato che Bruxelles ha inviato il 16 novembre al governo italiano e che avvia ufficialmente la procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese. Il tavolo tecnico che ha coinvolto diversi ministeri e ha richiesto mesi di lavoro non ha prodotto risultati pertinenti che potessero dimostrare la non scarsitàrisorsa. Sembra ...