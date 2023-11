Il femminicidio non è un delitto passionale | è un delitto di potere

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) . Il Corriere della Sera riporta le parole pronunciate ieri da in tv da Elen Cecchettin – sorella di Giulia la ragazza ritrovata morta nel lago di Bries, omicidio per cui è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta -, parole che – così ci è parso – hanno provocato anche imbarazzo in chi le stava affianco e non sapeva come toglierle la parola. Parole che invece vale la pena riportare. Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un’eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c’è. I «mostri» non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. La cultura dello stupro è ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene nemmeno data importanza ma che di ...