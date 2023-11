Il femminicidio non è per forza una questione di genere

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un illuminante studio australiano su: 1) Uomini che uccidono donne con cui hanno una relazione. 2) Che uccidono donne con cui non hanno una relazione. 3) Che uccidono uomini. Risultati sorprendenti: non ci sono grandi differenze. Saperlo per provvedere