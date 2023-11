Il fallo più brutto della storia

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Qualche settimana fa, parlando dell’opinionista Gary Neville, l’ex-calciatore inglese, conosciuto e ormai ricordato soprattutto per la sua violenza, Joey Barton – una volta ha spento un sigarillo nell’occhio di un compagno, un’altra volta è stato cacciato dalla tournée in Thailandia per aver menato Richard Dunne, suo capitano al Manchester City, perché gli impediva di menare un tifoso quindicenne che gli aveva dato un calcio negli stinchi – ha detto che quando Neville parla di un possibile cartellino rosso si indigna a tal punto che sembra arrapato. Il caso ha voluto che proprio in quei giorni nel carosello social in moto perpetuo – una girandola di video e gif che continuerà anche dopo l’estinzionespecie, quando ogni risata si sarà spenta nel vuoto dell’universo – mi finisse davanti agli occhi quello che possibilmente, probabilmente, è “il ...