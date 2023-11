Il conte di Montecristo | Jeremy Irons si unisce al cast della serie diretta da Bille August

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 novembre 2023)è l'ultima star ad unirsi alTV 'Ildi',dal premio Oscar. Il premio Oscarsial prestigiosoevento dell'Alleanza Europea Ildi, prodotta da PALOMAR (Italia), in collaborazione con DEMD Productions (Francia) e in collaborazione con Rai Fiction edal premio Oscar. Per questa sua terza collaborazione con il noto regista,interpreterà l'iconico abate Faria, l'anziano prete ...