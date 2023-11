Il consigliere veneto Valdegamberi contro Elena Cecchettin insiste e si difende | «La sorella di Giulia scagiona il vero colpevole | io maschio non mi sento un mostro»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il femminicidio? Non è un «fatto sociale». «Ladiil, io in quantonon sono un». Ilregionale Stefanoè un fiume in pienaè finito su tutti i giornali per il suo post su Facebook in cui critica le dichiarazioni delladifatte a Diritto e Rovescio, bollandole come una recita. Adesso all’Adnkronos, dopo esser finito nell’occhio del ciclone, si: «Il mio commento? Mi sono espresso nei confronti di una persona, ladi ...