Il centrodestra inizia a scricchiolare sui territori Tensioni in Trentino e Sardegna

(Di lunedì 20 novembre 2023) Loro minimizzano, parlano di normale dialettica tra alleati. Ma nelsta creando qualche apprensione quel che sta succedendo nella provincia di Trento. Alle elezioni di fine ottobre è stato riconfermato il presidente uscente Maurizio Fugatti, leghista. Già da tempo la sua rielezione prevedeva un ticket con Francesca Gerosa, esponente di Fratelli d'Italia. Ma Fugatti, nella composizione della propria giunta, ha preferito premierare come vicepresidente della Provincia un eletto tra le sue liste civiche. "Questo perché a Fratelli d'Italia abbiamo già dato due posti in giunta", ha spiegato il commissario provinciale della Lega Diego Binelli. Così i meloniani hanno deciso che nella nuova consiliatura daranno un appoggio esterno al nuovo governo provinciale: in sostanza, rendendo molto meno stabile la maggioranza, che può contare su 16 consiglieri (sono 14 quelli ...