Il cane Tenaj fiuta la droga | nella cassaforte cocaina e contanti | coppia nei guai

(Di lunedì 20 novembre 2023) Seriate. Ilantinon ha avuto dubbi. Una volta entrato in camera da letto, hato una piccolaall’interno della quale sono stati rinvenuti circa 480 grammi die 3.950 euro, nonché 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro. Il 18 novembre è così finita in manette unadi italiani di 48 e 43 anni, arrestati dai Carabinieri della Tenenza di Seriate, con la collaborazione degli agenti della Polizia locale con unità cinofila.

Parte della sostanza stupefacente era suddivisa in 220 dosi pronte allo spaccio al dettaglio mentre la restante, sotto forma di 3 “sassi” del peso di circa 100 grammi ciascuno, era ancora da dividere ...