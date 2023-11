Il cancello fiabesco nel centro di Roma | verrai catapultato ne “le mille e una notte”

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Sipario" dell'artista Jannis Kounellis è un'opera d'arte dalle sfaccettature fiabesche, unartistico nei pressi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Chi è Jannis Kounellis? Jannis Kounellis è stato un pittore e scultore greco, naturalizzato italiano, che fa parte della cosiddetta corrente artistica dell'arte povera. Una corrente in contrasto con l'arte tradizionale, che cerca di riutilizzare tutti quei materiali che eccedono dai processi industriale e che fa largo uso dello strumento dell'installazione. Le installazioni sono in grado di creare simbiosi tra opera d'arte e ambiente circostante, dando un valore aggiunto a tutto il processo di realizzazione. Si tratta anche del caso di "Sipario", l'opera d'arte di Jannis Kounellis che ...