Ieri in Campania | l’indagine sulla morte di Gerardina Corsano vira sull’avvelenamento accidentale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, domenica 19 novembre 2023. Avellino – Punta verso l’avvelenamentol’inchiestadi, la 46enne di Ariano Irpino, deceduta in ospedale il 31 ottobre scorso per avvelenamento, come hanno stabilito gli esami effettuati dai laboratori dell’Istituto superiore di sanità che hanno definitivamente escluso l’ipotesi di intossicazione da botulino. (LEGGI QUI) Benevento – Il tema acqua ancora al centro del dibattito nel Sannio. Pochi giorni fa, infatti, c’è stato l’incontro presso gli uffici della Regionetra i rappresentanti dei Comitati Acqua Bene Comune e il Presidente Vincenzo De Luca, a cui ha fatto seguito una manifestazione che ha visto la presenza di ...