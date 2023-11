‘Ibidem and Friends’ | grande successo per l’inaugurazione alla Rocca dei Rettori

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta sabato 18 novembre, presso la sala del crocifisso delladeidella mostra “Ibidem and Friends” un progetto di Antonio Volpone. Numerosi gli artisti presenti dei 25 coinvolti epartecipazione di un pubblico incuriosito dfusione tra le foto di Volpone e le opere di personaggi di spessore internazionale. Di notevole pregio gli interventi critici di Enzo Carli, Ferdinando Creta, Francesco Maria Toro e Mario De Tommasi che li ha visti d’accordo nel sottolineare la straordinaria idea di Volpone che ha saputo coniugare la sua arte e con quella di altri 25 artisti in un incontro senza precedenti. “Antonio Volpone è un entusiasta del rumore della vita; ha coinvolto ed ascoltato professionisti di discipline diverse ai quali ha ...

‘Ibidem and Friends’ - il progetto di Volpone approda a Benevento

Correggere il mondo, dimenticare la coscienza

Ai malcapitati tocca infatti "di prodursi in messaggi di scuse sempre più manieristici e già sentiti" (), come se l'eventuale peccato del reo richiedesse di scontornare per penitenza il ...

Milano, quei 132 progetti «greenfield» delle multinazionali che cambieranno la città Corriere della Sera