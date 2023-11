IA e sviluppo | l’Italia è indietro Ma ha degli assi nella manica

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 novembre 2023) C’è un filo conduttore che lega l’attenzione mediatica di queste ore sulle vicissitudini ai vertici di OpenAI e la spinta dei governi – anche quello italiano, nell’ambito del G7 del 2024 — verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Ed è la consapevolezza che l’IA non è una semplice innovazione tecnologica, ma una ridefinizione del rapporto tra uomo e macchina e il ruolo che questa avràsocietà del futuro. Nelle parole di Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale, l’IA (anche in congiunzione con la potenza di fuoco del calcolo quantistico) ha il “potenziale di cambiare gli stessi processi innovativi” perché rappresenta “l’invenzione di un nuovo modo di inventare”. Queste le frasi con cui Cerra ha presentato il nuovo rapporto annuale del Ced, che passa in rassegna il ruolo delnell’ambito delle tecnologie di ...