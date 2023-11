“I ragazzi non sanno gestire la frustrazione” | Crepet spiega perché a scuola un brutto voto funziona più dell’affettività

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lo psichiatra Paolo, in una intervista al Giornale sull’omicidio di Giulia Cecchettin, punta principalmente l’indice contro i genitori,è in famiglia, prima che a, che si imparano “l’affettività e i sentimenti”. “Per strada, in famiglia, ovunque”. Per questo, si mostra scettico di fronte alle proposte per il loro insegnamento a. Epperò, dalle sue parole, emerge come anche ladebba rientrare nelle riflessioni su come si generano casi di violenza cieca come quello di Filippo Turetta e su come prevenirli.da lì sono state cancellate le occasioni per imparare ai sentimenti deteriori, come la rabbia e la, che si possono generare, per esempio, di fronte a un...